Oh les beaux jours ! Au Conservatoire à Rayonnement Régional Pierre Barbizet Marseille 1er Arrondissement, 28 mai 2022

Oh les beaux jours ! Au Conservatoire à Rayonnement Régional Pierre Barbizet Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement

2022-05-28 – 2022-05-29 Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Oh les beaux jours ! est un festival ouvert à tous qui entend faire découvrir la littérature autrement en la faisant dialoguer avec la musique, la bande dessinée, le cinéma, la photographie, les sciences humaines et les sciences dures, le sport, les grands sujets de société…



Pendant 6 jours, une programmation riche et foisonnante se déploie à travers des propositions multiformes.



Le conservatoire partenaire du festival, propose à cette occasion des rencontres, lectures musicales et entretiens.



Les siestes acoustiques

Babx, David Lafore, Bastien Lallemant, JP Nataf, Albin de la Simone, Chris Bergeron

Accords et dissonances

Lecture musicale

samedi 28 mai 2022, 14h



Constance Debré

Récits de silence

Entretien

samedi 28 mai 2022, 15h30



Mandíbula

Mónica Ojeda

Un monde à la dérive

Entretien

samedi 28 mai 2022, 17h



La valse des corps

Chris Bergeron, Wendy Delorme

Histoire personnelle, mémoire collective

Rencontre

samedi 28 mai 2022, 18h30



La belle nuit du livre

Jack Souvant, Richard Gaitet, Samuel Hirsch, Antoine Wauters

La belle nuit du livre

Grande soirée littéraire

samedi 28 mai 2022, 19h30



Les siestes acoustiques

Babx, David Lafore, Bastien Lallemant, JP Nataf, Albin de la Simone, Jeanne Benameur

Accords et dissonances

Lecture musicale

dimanche 29 mai 2022, 14h



Vous m’avez fait chercher

Dominique Fourcade, Hadrien France-Lanord, Sophie Pailloux-Riggi, Frédéric Valabrègue

Ce que peut la littérature

Rencontre

dimanche 29 mai 2022, 16h



Les beaux jours de Patrick Chamoiseau

Patrick Chamoiseau

Les beaux jours de…

Grand entretien

dimanche 29 mai 2022, 18h

Conservatoire Pierre Barbizet, salle Tomasi

Rencontres et entretien dans le cadre du festival Oh les beaux jours !

https://ohlesbeauxjours.fr/programme/bibliotheque-de-lalcazar

Conservatoire Pierre Barbizet, salle Tomasi

dernière mise à jour : 2022-05-04 par