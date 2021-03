Oh les beaux jours – ANNULÉ, 16 mars 2021-16 mars 2021, Caen.

Oh les beaux jours – ANNULÉ 2021-03-16 20:00:00 – 2021-03-16

Caen Calvados

La Comédie de Caen propose désormais une partie de sa programmation au 24 rue de Bretagne !

Une femme-tronc dont le buste surgit d’un mamelon sans que l’on sache ce qui l’a conduite là, telle est Winnie. « Elle ne bougera pas » commande l’impitoyable didascalie qui l’emprisonne. Cependant, tout est normal et c’est bien cette inadmissible normalité qui fait de Samuel Beckett un auteur terriblement actuel. Winnie tient en respect le chaos et le désespoir en fredonnant de vieux airs ; elle range son sac à main, toute sa vie semble s’y trouver, elle s’occupe comme si de rien n’était, comme si l’enlisement ne la réduisait pas à la plus absurde des immobilités. Le·la spectateur·trice n’a qu’à puiser dans ses plus récents souvenirs pour savoir que c’est aussi de lui qu’il est question. Car si Beckett a écrit Oh les beaux jours à l’heure où le monde vivait dans la terreur de la guerre nucléaire, l’intemporalité saisissante de sa vision permet à chacun de voir en Winnie une soeur, soumise à d’inintelligibles coups d’arrêt.

Source : Comédie de Caen

La Comédie de Caen propose désormais une partie de sa programmation au 24 rue de Bretagne !

Une femme-tronc dont le buste surgit d’un mamelon sans que l’on sache ce qui l’a conduite là, telle est Winnie. « Elle ne bougera pas » commande…

La Comédie de Caen propose désormais une partie de sa programmation au 24 rue de Bretagne !

Une femme-tronc dont le buste surgit d’un mamelon sans que l’on sache ce qui l’a conduite là, telle est Winnie. « Elle ne bougera pas » commande…

La Comédie de Caen propose désormais une partie de sa programmation au 24 rue de Bretagne !

Une femme-tronc dont le buste surgit d’un mamelon sans que l’on sache ce qui l’a conduite là, telle est Winnie. « Elle ne bougera pas » commande l’impitoyable didascalie qui l’emprisonne. Cependant, tout est normal et c’est bien cette inadmissible normalité qui fait de Samuel Beckett un auteur terriblement actuel. Winnie tient en respect le chaos et le désespoir en fredonnant de vieux airs ; elle range son sac à main, toute sa vie semble s’y trouver, elle s’occupe comme si de rien n’était, comme si l’enlisement ne la réduisait pas à la plus absurde des immobilités. Le·la spectateur·trice n’a qu’à puiser dans ses plus récents souvenirs pour savoir que c’est aussi de lui qu’il est question. Car si Beckett a écrit Oh les beaux jours à l’heure où le monde vivait dans la terreur de la guerre nucléaire, l’intemporalité saisissante de sa vision permet à chacun de voir en Winnie une soeur, soumise à d’inintelligibles coups d’arrêt.

Source : Comédie de Caen