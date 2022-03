“Oh le joli pot de terre !” : atelier créatif Jardins du Roi (jardin d’évocation Renaissance) et Parc de la Garenne Nérac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Le pot de terre cuite un peu triste cède sa place à un joli pot en terre cuite de ta création ! Petit jardinier en herbe, donne un nouveau look à tes futures plantes en décorant ton petit pot de terre à l’aide de peintures, pochoirs et collages. Laisse place à ton imagination et amuse toi !

Rdv au Théâtre de verdure dans le parc de la Garenne, sur réservation, pour les 3-6 ans, 3€

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T17:00:00

