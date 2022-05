Oh le joli pot de terre !

Oh le joli pot de terre !, 5 juin 2022, . Oh le joli pot de terre !

2022-06-05 – 2022-06-05 Dans le cadre des “Rendez-vous aux jardins 2022” : atelier de peinture pour les 3-6 ans. Rdv au Théâtre de verdure, parc de la Garenne.

Le pot de terre cuite un peu triste cède sa place à un joli pot en terre cuite de ta création ! Petit jardinier en herbe, donne un nouveau look à tes futures plantes en décorant ton petit pot de terre à l’aide de peintures, pochoirs et collages. Laisse place à ton imagination et amuse toi ! Dans le cadre des “Rendez-vous aux jardins 2022” : atelier de peinture pour les 3-6 ans. Rdv au Théâtre de verdure, parc de la Garenne.

Le pot de terre cuite un peu triste cède sa place à un joli pot en terre cuite de ta création ! Petit jardinier en herbe, donne un nouveau look à tes futures plantes en décorant ton petit pot de terre à l’aide de peintures, pochoirs et collages. Laisse place à ton imagination et amuse toi ! Dans le cadre des “Rendez-vous aux jardins 2022” : atelier de peinture pour les 3-6 ans. Rdv au Théâtre de verdure, parc de la Garenne.

Le pot de terre cuite un peu triste cède sa place à un joli pot en terre cuite de ta création ! Petit jardinier en herbe, donne un nouveau look à tes futures plantes en décorant ton petit pot de terre à l’aide de peintures, pochoirs et collages. Laisse place à ton imagination et amuse toi ! dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville