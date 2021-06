Oh la vache, voilà le printemps Bon-Encontre, 12 juin 2021-12 juin 2021, Bon-Encontre.

Oh la vache, voilà le printemps 2021-06-12 09:30:00 – 2021-06-12 17:30:00 À la ferme de la Bosse Route de Cassou

Bon-Encontre Lot-et-Garonne Bon-Encontre

37 37 EUR Destination expériences et chemins gourmands.

Le bonheur est chez nous, venez écouter les murmures de nos campagnes au fil des saisons, grâce à nos 3 expériences découvertes nature et gourmandises.

Mettez-vous au vert sur nos sentiers de randonnée et contemplez les couleurs de nos paysages champêtres.

Eveillez vos sens et vivez une aventure humaine en compagnie de nos producteurs locaux passionnés et engagés.

Mettez la main à la pâte le temps d’une journée et apprenez tous les secrets de fabrication de nos meilleurs produits…

« Enjoy » et dégustez une part de Sud-Ouest*.

* recette à base de concentré de soleil, d’accent chantant, de convivialité…

Vous pouvez apprendre à faire de la faisselle avec Corinne de la ferme de la Bosse. Découvrez son univers et approchez les animaux. Partez sur le chemin de randonnée et découvrez la ferme de Belle Combe, éco-lieu lové dans un petit vallon.

Vous pouvez apprendre à faire de la faisselle avec Corinne de la ferme de la Bosse. Découvrez son univers et approchez les animaux. Partez sur le chemin de randonnée et découvrez la ferme de Belle Combe, éco-lieu lové dans un petit vallon.

+33 5 53 47 36 09

Vous pouvez apprendre à faire de la faisselle avec Corinne de la ferme de la Bosse. Découvrez son univers et approchez les animaux. Partez sur le chemin de randonnée et découvrez la ferme de Belle Combe, éco-lieu lové dans un petit vallon.

Destination expériences et chemins gourmands.

Le bonheur est chez nous, venez écouter les murmures de nos campagnes au fil des saisons, grâce à nos 3 expériences découvertes nature et gourmandises.

Mettez-vous au vert sur nos sentiers de randonnée et contemplez les couleurs de nos paysages champêtres.

Eveillez vos sens et vivez une aventure humaine en compagnie de nos producteurs locaux passionnés et engagés.

Mettez la main à la pâte le temps d’une journée et apprenez tous les secrets de fabrication de nos meilleurs produits…

« Enjoy » et dégustez une part de Sud-Ouest*.

* recette à base de concentré de soleil, d’accent chantant, de convivialité…

Vous pouvez apprendre à faire de la faisselle avec Corinne de la ferme de la Bosse. Découvrez son univers et approchez les animaux. Partez sur le chemin de randonnée et découvrez la ferme de Belle Combe, éco-lieu lové dans un petit vallon.

Destination Agen