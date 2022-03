OH LA VACHE ! PERFORMANCE-RENCONTRE AUTOUR DE L’ALIMENTATION Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

OH LA VACHE ! PERFORMANCE-RENCONTRE AUTOUR DE L’ALIMENTATION Le Mans, 26 mars 2022, Le Mans. OH LA VACHE ! PERFORMANCE-RENCONTRE AUTOUR DE L’ALIMENTATION L’Espal 60 rue de l’esterel Le Mans

2022-03-26 18:00:00 – 2022-03-26 20:00:00 L’Espal 60 rue de l’esterel

Le Mans Sarthe Chercheur en géographie, acteur, critique gastronomique et chef cuisinier : les quatre compères viennent ici entremêler arts et sciences dans une rencontre décalée pour la plus grande joie des protagonistes et du public. PERFORMANCE-RENCONTRE AUTOUR DE L’ALIMENTATION https://www.quinconces-espal.com/la-saison/performance-rencontre-autour-de-lalimentation Chercheur en géographie, acteur, critique gastronomique et chef cuisinier : les quatre compères viennent ici entremêler arts et sciences dans une rencontre décalée pour la plus grande joie des protagonistes et du public. L’Espal 60 rue de l’esterel Le Mans

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse L'Espal 60 rue de l'esterel Ville Le Mans lieuville L'Espal 60 rue de l'esterel Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

OH LA VACHE ! PERFORMANCE-RENCONTRE AUTOUR DE L’ALIMENTATION Le Mans 2022-03-26 was last modified: by OH LA VACHE ! PERFORMANCE-RENCONTRE AUTOUR DE L’ALIMENTATION Le Mans Le Mans 26 mars 2022 le mans sarthe

Le Mans Sarthe