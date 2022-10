Oh la vache ! Paysan et biodiversité

2022-10-27 – 2022-10-27 Balade pastorale et conviviale dans la forêt de Penhoat- Lancerf. Présentation de la race bretonne pie noir et du pâturage sur les landes et dégustation des produits de la ferme. « Le pâturage s’inscrit ici dans la mise en œuvre, par Guingamp-Paimpol Agglomération, de la politique européenne Natura 2000 sur le site Trégor-Goëlo afin de préserver les espèces et les habitats reconnus d’intérêt communautaire tels que les landes. » dernière mise à jour : 2022-10-20 par

