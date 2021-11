Val-Couesnon Val-Couesnon Ille-et-Vilaine, Val-Couesnon “Oh la Malheureuse !” Val-Couesnon Val-Couesnon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Val-Couesnon

“Oh la Malheureuse !” Val-Couesnon, 11 décembre 2021, Val-Couesnon. “Oh la Malheureuse !” Graines d’Oasis Antrain Val-Couesnon

2021-12-11 20:30:00 – 2021-12-11 21:30:00 Graines d’Oasis Antrain

Val-Couesnon Ille-et-Vilaine Val-Couesnon Venez découvrir cette pièce de théâtre de Geneviève Le Meur ! C’est l’histoire de Gisèle. Elle va devoir déceler ce qui se cache derrière cette imprécation. Elle va devoir trouver la boîte à outils de survie pour se sortir des pièges, embuscades dans lesquels elle ne cesse de tomber. Et ce n’est pas de tout repos ! Réservé aux adhérents de l’association, adhésion sur place possible à prix libre. Durée : 1h05

Tarif d’entrée entièrement reversé à l’artiste. contact@grainesdoasis.org Venez découvrir cette pièce de théâtre de Geneviève Le Meur ! C’est l’histoire de Gisèle. Elle va devoir déceler ce qui se cache derrière cette imprécation. Elle va devoir trouver la boîte à outils de survie pour se sortir des pièges, embuscades dans lesquels elle ne cesse de tomber. Et ce n’est pas de tout repos ! Réservé aux adhérents de l’association, adhésion sur place possible à prix libre. Durée : 1h05

Tarif d’entrée entièrement reversé à l’artiste. Graines d’Oasis Antrain Val-Couesnon

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Val-Couesnon Autres Lieu Val-Couesnon Adresse Graines d'Oasis Antrain Ville Val-Couesnon lieuville Graines d'Oasis Antrain Val-Couesnon