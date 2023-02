OH LA BELLE VIE ESPACE PHILIPPE AUGUSTE, 12 mai 2023, VERNON.

OH LA BELLE VIE ESPACE PHILIPPE AUGUSTE. Un spectacle à la date du 2023-05-12 à 20:30 (2023-05-12 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

ESPACE PHILIPPE-AUGUSTE / SNA (L-1-1117563/2-1117566/3-1117565) Présente : ce spectcale . Certains prétendent qu’on peut vivre d’amour et d’eau fraiche… Les chanteurs de Cinq de Coeur décident de vivre uniquement d’humour et de musique ! Ils ne quitteront plus la scène, du soir au matin et du matin au soir : le plateau sera leur terrain de jeu, leur terrain de vie. Chaque instant du quotidien apporte sa nouvelle aventure : ils croisent Vivaldi qui philosophe avec Maitre Gim’s, Aretha Franklin séduisant Schubert, Purcell en pamoison devant Pharrell Williams… Que de surprises ! Que d’émotions !Les acrobates de la voix vous régalent plus que jamais de leur humour ravageur et ne cessent pas de vous éblouir…Numéro accès PMR : 02 32 64 53 16 OH LA BELLE VIE

ESPACE PHILIPPE AUGUSTE VERNON 12 avenue Victor Hugo Eure

Numéro accès PMR : 02 32 64 53 16.24.0 EUR24.0.

