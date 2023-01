Oh La Belle Vie ! Panzoult, 4 mars 2023, Panzoult .

Oh La Belle Vie !

14 Route de Chinon Panzoult Indre-et-Loire

2023-03-04 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-04 22:00:00 22:00:00

Panzoult

Indre-et-Loire

Certains prétendent qu’on peut vivre d’amour et d’eau fraîche… Les chanteurs de CINQ DE CŒUR décident de vivre uniquement d’humour et de musique ! Ils ne quitteront plus la scène, du soir au matin et du matin au soir : le plateau sera leur terrain de jeu, leur terrain de vie. Chaque instant du quotidien apporte sa nouvelle aventure : ils croisent Vivaldi qui philosophe avec Maitre Gim’s, Aretha Franklin séduisant Schubert, Purcell en pâmoison devant Pharrell Williams… que de surprises ! Que d’émotions ! Ces acrobates de la voix nous régalent plus que jamais de leur humour ravageur et continuent de nous éblouir…

secretariat-culture@cc-tvv.fr +33 2 47 25 11 66 https://www.cc-tvv.fr/saison-culturelle-2023/

