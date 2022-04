Oh la belle vie !” DE CINQ DE COEUR Théâtre Les Enfants du Paradis Paris Catégories d’évènement: île de France

Quand le classique rencontre le beat box ! Quand une contralto, un tenor, deux sopranos et un crooner décident de s’emparer du beat box, ça peut aller très très loin… Du grand n’importe quoi comme on aime, une parenthèse enchantée, un moment exceptionnel. Mélangez une ribambelle de morceaux cultes, tous issus de la pop culture, du générique de Game of Thrones en passant par Aretha Franklin, Joe Dassin, Gainsbourg, et le groupe Imagination…, avec une bonne grosse dose d’humour anglais, absurde à souhait, et une mise en scène impeccable, et vous aurez devant vos yeux ébahis, le spectacle de Cinq de Coeur : un show qui n’a rien, mais absolument rien à envier aux meilleurs cabarets de Broadway. Une barre de plaisir et de rigolade. Auteur : Philippe Lelièvre, Pascale Costes, Karine Serafin, Sandrine Mont-coudiol, Patrick Laviosa, Fabian Ballarin

Artistes : Pascale Costes, Karine Serafin, Sandrine Mont-Coudiol, Patrick Laviosa, Fabian Ballarin.

Mise en scène : Philippe Lelièvre assisté de Margot Dutilleul

Chorégraphie : Frédéric Jean-Baptiste Théâtre Les Enfants du Paradis 34, rue Richer 75009 Paris Contact : https://www.lesenfantsduparadis.fr/spectacle/oh-la-belle-vie/ https://lesenfantsduparadis.qidoon.com/events/408

