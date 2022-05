Oh Jam Jam ! – La scène ouverte de Coco Velten Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Oh Jam Jam ! – La scène ouverte de Coco Velten Marseille, 29 avril 2022, Marseille. Oh Jam Jam ! – La scène ouverte de Coco Velten Coco Velten 16 Rue Bernard Dubois Marseille

2022-04-29 19:00:00 19:00:00 – 2022-04-29 Coco Velten 16 Rue Bernard Dubois

Marseille Bouches-du-Rhône Marseille Amis musiciens, rappeurs, chanteurs, jammeurs de Belsunce et d’ailleurs, ramenez vos instruments et talents timides ou assumés sur la scène de Coco !



Rendez-vous à 19h pour faire vibrer la Cantine, nous sommes déjà impatients de découvrir vos talents. La scène ouverte de Coco Velten. Rendez-vous le 29 avril.



Coco Velten 16 Rue Bernard Dubois Marseille

