12 22 Philippe est enfin papa. Une vraie révolution pour ce quadragénaire qui aura pris son temps pour devenir père…

Car désormais, plus rien n’est comme avant : une femme moins disponible, une grand-mère – donc une belle-mère – trop disponible, des nounous compliquées, des nuits entrecoupées de biberons, de pleurs, de couches à changer et de contes pour enfants à raconter…, mais aussi et surtout un bébé craquant et qui peut faire craquer !



Bref, une nouvelle vie a commencé et ce papa est bien obligé de faire de la résistance afin de concilier virilité, amour conjugal, amour parental, amitié et vie sociale. Une équation très cocasse à résoudre.



Dans ce spectacle criant de vérité qui parlera à tous les pères – et toutes les mères -, ce nouveau papa raconte tout – vraiment tout – à son public. Avec humour et amour.



Ecriture et mise en scène : Jean Jaque

Artiste : Philippe Napias

La dernière pièce de Jean Jaque.

https://www.16-19.fr/comediemarseille

