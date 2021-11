Oh dear… Modulation 4 Opéra de Marseille, 5 décembre 2021, Marseille.

MODULATION #4 – OH DEAR…, Juliette Raffin-Gay, Louise Akili, Núria Giménez-Comas CREATION 2021 Les Modulations DIM. 5 DÉC. 2021 – 11H CONCERT POUR PIANO ET VOIX OPÉRA DE MARSEILLE (FOYER ERNEST REYER) DURÉE 50min environ [Présentation du PASS SANITAIRE et le PORT DU MASQUE sont OBLIGATOIRES] AVEC Juliette Raffin-Gay, soprano Louise Akili, piano Sivan Eldar, réalisatrice en informatique musicale pour sa pièce «you’ll drown, dear» Monica Gil, réalisatrice en informatique musicale pour la pièce «the second coming» ŒUVRES DE Sivan Eldar, « You’ll drown, dear » CRÉATION 2017 Núria Giménez-Comas, « The Second coming » CRÉATION 2021 Alban Berg, « 4 gesänge Op.2 » 1910 Nguyen Thien Dao, « Tim Lua » 1987 Florentine Mulsant, « Voix – trois mélodies » 1997 Le GMEM s’engage auprès d’interprètes pour inventer un programme et faire découvrir la création et le répertoire d’aujourd’hui sous le regard d’un•e musicien•ne et de son instrument. Des moment inattendus de partage d’une première écoute. À partir de l’œuvre de Sivan Eldar You’ll drown, dear (soprano et électronique), Juliette Raffin-Gay construit un programme fait de pièces du répertoire et de créations commandées spécialement pour ce concert. Sur le poème de William Butler Yeats, la création The Second Coming croisera deux espaces sonores, l’un, intime sur la scène et autour du piano, et l’autre dans la salle, dans un espace immersif plongeant l’auditeur•rice au cœur de rumeurs grandissantes. Les cycles de Berg et Mulsant suggèrent une atmosphère de musique de chambre intimiste. PRODUCTION GMEM COPRODUCTION LA VILLE DE MARSEILLE – OPÉRA COMMANDE DU GMEM POUR LA PIÈCE « THE SECOND COMING » DE NÚRIA GIMÉNEZ-COMAS

