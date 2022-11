Oh ! De l’eau Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Centre Culturel de Vichy – Expositions
20 rue du Maréchal Foch
Vichy
Allier

2022-01-02 14:00:00 – 2022-01-08 18:00:00

Allier Du 19 novembre 2022 au 8 janvier 2023, partez à la découverte d’une quarantaine d’illustrations sur la thématique de l’eau ! expositions@vichyculture.fr +33 4 70 30 55 73 Centre Culturel de Vichy – Expositions 20 rue du Maréchal Foch Vichy

