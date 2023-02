OH DAMES! CHANSONS DE FEMMES ESSAION – SALLE CABARET PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

OH DAMES! CHANSONS DE FEMMES ESSAION – SALLE CABARET, 25 juin 2023, PARIS. OH DAMES! CHANSONS DE FEMMES ESSAION – SALLE CABARET. Un spectacle à la date du 2023-06-25 à 17:30 (2023-04-02 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. ESSAION THEATRE présente ce spectacle Un récital féminin de grandes interprètes des années 50 / 70 présenté à la manière d' un show télévisé, avec le dernier pianiste de Charles Trenet.Deux chanteuses-chroniqueuses, accompagnées par le grand Roger Pouly s'épanouissent dans un répertoire honorant la diversité des interprètes de la chanson française entre 1950 et 1970. Un récital présenté à la façon d' un show télévisé, avec des extraits d'interview et des anecdotes inédites.Spectacle musical Chansons FrançaisesDurée: 1H20Auteur: Sandrine Montcoudiol Avec: : Flore Boixel, Sandrine Montcoudiol, Roger PoulyMise en scène: Marc Locci

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu ESSAION - SALLE CABARET Adresse 6, RUE PIERRE-AU-LARD Ville PARIS Tarif 27.5-27.5 lieuville ESSAION - SALLE CABARET PARIS Departement Paris

