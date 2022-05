“Oh! Courses” à l’hippodrome de Chantilly, 2 juillet 2022, .

“Oh! Courses” à l’hippodrome de Chantilly

2022-07-02 16:00:00 – 2022-07-02 23:30:00

0 0 Le samedi 2 juillet 2022, l’hippodrome de Chantilly accueillera sa première réunion de courses en semi-nocturne de l’été !

Paré de lumières, orné de bulles, garni de food-trucks aux saveurs variées qui pourront régaler toutes les papilles, ambiance de fête et de guinguette, les réjouissances combleront également les enfants gâtés par les animations telles que manège, balade à poney, courses en sac, PONYCYCLE®.

OH! Courses est également un évènement rare où entraîneurs et jockeys se mobilisent pour aller à la rencontre du public, et partager ainsi les moments d’une vie faite de passion et de compétition pour un animal magnifique, noble et puissant.

Parrainées et soutenues par des partenaires de France Galop, 8 courses hippiques de haut niveau sont programmées :

• le Prix des Lions

• le Prix de la Futaie des Epinettes

• le Prix Magdeleine

• le Prix du Centre d’Entraînement

• le Prix du Quartier de Verdun

• le Prix de l’Aire Cantilienne

• le Prix de Bagatelle

• le Prix de la Saint Patrick

Entre les courses, des animations, -avec notamment la présence de la ‘Confrérie des Chevaliers Fouetteurs’ et deux courses de poneys-, rythmeront cette après-midi d’été. Dès la fin des courses, le groupe Electrik Monday animera l’enceinte des Balances en offrant un concert ultra festif de reprises pop, disco, rock… Et le public pourra prendre possession du Rond de Présentation, transformé en dance floor à cette occasion. De 16 heures à 23h30, les portes de l’hippodrome vous sont gracieusement ouvertes, profitez-en en téléchargeant votre billet gratuit sur le site … un clic et vous entrez !

https://www.evenements.france-galop.com/fr/hippodrome-famille

© villedechantilly

dernière mise à jour : 2022-05-17 par