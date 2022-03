Oh Carnaval ! Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie Catégories d’évènement: Gard

Saint-Quentin-la-Poterie

Oh Carnaval ! Saint-Quentin-la-Poterie, 19 mars 2022

2022-03-19 14:00:00 – 2022-03-19 18:00:00

Saint-Quentin-la-Poterie Gard Saint-Quentin-la-Poterie Le Carnaval est de retour à St Quentin ! Cette année, c’est sous le signe de l’eau que se déroule cette nouvelle édition. Le CSI PMF vous invite à (re)découvrir les fontaines du village. Déambulations, stands d’animations et gouters sont au programme. +33 4 66 22 42 07 https://www.csipmf.fr/ Les Halles Joseph Monier Avenue du 14 Juillet Saint-Quentin-la-Poterie

