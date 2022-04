Oh Capitaine, L’histoire du port de Cherbourg racontée aux enfants – visite familiale

Oh Capitaine, L’histoire du port de Cherbourg racontée aux enfants – visite familiale, 17 août 2022, . Oh Capitaine, L’histoire du port de Cherbourg racontée aux enfants – visite familiale

2022-08-17 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-17 Redoutable, Liberty ship, Titanic, Alabama, Soleil Royal, tant de sous-marins de paquebots de bâtiments ont marqué la riche histoire du port de Cherbourg !

Au fil du temps, au long des quais, les quatre ports commerce, pêche, plaisance et militaire vous seront contés.

Un livret-jeux agrémentera la découverte.

A partir de 6, 7 ans, accompagné d’un adulte. Redoutable, Liberty ship, Titanic, Alabama, Soleil Royal, tant de sous-marins de paquebots de bâtiments ont marqué la riche histoire du port de Cherbourg !

Au fil du temps, au long des quais, les quatre ports commerce, pêche, plaisance et militaire… Redoutable, Liberty ship, Titanic, Alabama, Soleil Royal, tant de sous-marins de paquebots de bâtiments ont marqué la riche histoire du port de Cherbourg !

Au fil du temps, au long des quais, les quatre ports commerce, pêche, plaisance et militaire vous seront contés.

Un livret-jeux agrémentera la découverte.

A partir de 6, 7 ans, accompagné d’un adulte. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville