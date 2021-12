Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe OGRE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

OGRE Le Mans, 29 janvier 2022, Le Mans. OGRE Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans

2022-01-29 – 2022-01-29 Salle des Concerts 58 Rue du Port

Le Mans Sarthe 4 EUR Dans le cadre de Le Mans Sonore, le Pôle Cirque Le Plongeoir – Cité du Cirque propose

» Ogre » , La June cie

Ogre est un spectacle hybride, entre cirque et musique, qui sort des carcans habituels. C’est une proposition artistique audacieuse qui mêle un travail spécifique au trapèze et à la voix. Cette épopée convoque l’invisible, l’innommable, des espaces vides, des silences habités. C’est le partage pudique d’un intime, d’une mémoire, d’une histoire où l’on vogue sur une musique omniprésente. Ogre est une invitation à traverser un ouragan de sensations. » Ogre » . Cirque, voix et musique Dans le cadre de Le Mans Sonore, le Pôle Cirque Le Plongeoir – Cité du Cirque propose

