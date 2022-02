OGNI (Objets Glissants Non Identifiés) Sewen, 19 mars 2022, Sewen.

Construisez le plus original et le plus maniable objet glissant non identifié ! Brouette, soucoupe volante, canapé, avion ou encore bateau pirate…

De nombreux lots à gagner ! Un spectacle pour les petits et les grands !

Un engagement de 12.50€ sera demandé sur le site, et 9€ pour le copilote.

Sous réserve des conditions météorologique et de l’enneigement.

+33 3 84 56 75 28

