O’GLISS PARK O’FUN/O’GLISS PARK Moutiers Les Mauxfaits, mercredi 21 août 2024.

O’Gliss ParkBillet daté valable une journée selon la date sélectionnée lors de l’achat. Disponible du 22 juin au 8 septembre 2024, selon calendrier et horaires d’ouverture du site.Le parc aquatique grandeur nature de plus de 6 hectares !Tous les ingrédients sont réunis pour faire d’O’Gliss Park une destination de loisirs incontournable pour toute la famille !Le parc s’étend sur 4 univers :- Ludo’Park : un espace aquatique entièrement dédié aux enfants.- Sunset Playa : ambiance plage et détente.- ExploralO’ : plongez dans l’univers luxuriant des différentes rivières sauvages.- Délir’Space : des toboggans réservés aux amateurs de sensations fortes.

Tarif : 16.00 – 35.90 euros.

Début : 2024-08-21 à 10:00

Réservez votre billet ici

O’FUN/O’GLISS PARK Le Bois Lambert 85540 Moutiers Les Mauxfaits 85