Paris Église Saint-Gervais,Paris Paris Ogives – visites de l’Eglise Église Saint-Gervais,Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ogives – visites de l’Eglise Église Saint-Gervais,Paris, 11 avril 2021-11 avril 2021, Paris. Ogives – visites de l’Eglise

du dimanche 11 avril au dimanche 20 juin à Église Saint-Gervais, Paris

**Calendrier des visites**

————————– **de l’église Saint-Gervais**

—————————– ### **De mars à juin 2021** **Dimanche 7 mars**

12h30 Visite Générale par Quitterie Vial **Dimanche 14 mars** – 600 Ans et Marais Chrétien

14h30 Florian Meunier, sur Martin Chambiges

15h30 Etienne Hamon, Visite guidée sur l’architecture **Dimanche 11 avril**

12h30 Visite Générale par Régis Camp **Dimanche 25 avril**

12h30 La chapelle dorée et la chapelle Sainte Catherine

par Brigitte Quenton et sœur Catherine **Dimanche 9 mai**

12h30 La Vierge Marie à Saint Gervais par Léonore Losserand **Dimanche 30 mai**

12h30 Les saints à Saint Gervais par Brigitte Quenton **Dimanche 6 juin**

12h30 Visite Générale par Quitterie Vial **Dimanche 20 juin**

12h30 Les vitraux de Claude Courageux par Sœur Lucja dimanches à 12h30 Église Saint-Gervais,Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-11T12:30:00 2021-04-11T13:30:00;2021-04-25T12:30:00 2021-04-25T13:30:00;2021-05-09T12:30:00 2021-05-09T13:30:00;2021-05-30T12:30:00 2021-05-30T13:30:00;2021-06-06T12:30:00 2021-06-06T13:30:00;2021-06-20T12:30:00 2021-06-20T13:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Gervais,Paris Adresse 13, rue des Barres, 75004 Paris Ville Paris