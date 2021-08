Toulouse Centre culturel – Théâtre des Mazades Haute-Garonne, Toulouse Oggi No Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Oggi No Centre culturel – Théâtre des Mazades, 24 septembre 2021, Toulouse. Oggi No

Centre culturel – Théâtre des Mazades , le vendredi 24 septembre à 14:30

Cirque / Cie Mattatoio Sospeso —————————— _Dans le cadre de l’événement “Respirez !”_ Une répétition publique pour découvrir les coulisses de la création du spectacle Oggi No. Théâtre-cirque contemporain inspiré du mythe d’Icare. Comment sortir d’une vie dont on ne veut plus ? Un spectacle qui évoque la grâce du plongeon, du saut dans le vide, pour sortir de la torpeur et aller de l’avant. De et avec : Francesco Bressan, Marco Mannucci et Marina Romondia Librement inspiré par le mythe d’Icare

Entrée libre sur réservation : 05 31 22 98 11 / danie.larane@mairie-toulouse.fr

Culture Centre culturel – Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T14:30:00 2021-09-24T15:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel – Théâtre des Mazades Adresse 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse