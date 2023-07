Fêtes du village d’Ogeu-les-Bains Ogeu-les-Bains, 7 août 2023, Ogeu-les-Bains.

Ogeu-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

Le comité des fêtes d’Ogeu-les-bains organise les fêtes du village, en ce dernier jour, vous retrouverez au programme :

Un concours de pétanque en doublette au jardin public (150 € de prime).

Service de sécurité présent sur place..

2023-08-07 fin : 2023-08-07 19:30:00. EUR.

Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes d’Ogeu-les-bains is organizing the village festivities for the last day of the year:

A pétanque doublet competition in the public garden (150 ? prize).

Security service on site.

La comisión de fiestas de Ogeu-les-bains organiza las fiestas del pueblo para el último día del año:

Concurso de petanca doble en el jardín público (150€ de premio).

Servicio de seguridad in situ.

Das Festkomitee von Ogeu-les-bains organisiert die Dorffeste. An diesem letzten Tag stehen folgende Veranstaltungen auf dem Programm:

Ein Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack im öffentlichen Garten (150 ? Prämie).

Sicherheitsdienst vor Ort.

