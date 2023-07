Fêtes du village d’Ogeu-les-Bains Ogeu-les-Bains, 6 août 2023, Ogeu-les-Bains.

Ogeu-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

Le comité des fêtes d’Ogeu-les-bains organise les fêtes du village, pour ce troisième jour, vous retrouverez au programme :

10h30 : messe solennelle à l’église d’Ogeu

11h30 : dépôt de gerbe au monument aux morts

12h : apéritif concert chez Carrey, animé par une banda

17h : course landaise (2h) au stade d’Ogeu, animée par la Ganaderia Aventura avec une démonstration effectuée par des professionnels et une participation du public (à partir de 13 ans). Il y aura des gradins ouverts. Réservation sur place le jour de la course.

23h : feu d’artifice

Manèges toute la journée.

Service de sécurité présent sur place..

2023-08-06 fin : 2023-08-06 23:59:00. EUR.

Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes d’Ogeu-les-bains is organizing the village festivities for the third day of the festival:

10:30 am: solemn mass in the Ogeu church

11:30am: wreath-laying at the war memorial

12pm: aperitif concert at Carrey’s, featuring a banda band

5pm: Landes race (2h) at the Ogeu stadium, hosted by Ganaderia Aventura, with professional demonstration and audience participation (13 years and over). There will be open seating. Reservations required on race day.

11pm: fireworks

Merry-go-rounds all day.

Security service on site.

La comisión de fiestas de Ogeu-les-bains organiza las fiestas del pueblo para el tercer día de fiesta:

10.30 h: misa solemne en la iglesia de Ogeu

11.30 h: colocación de una corona de flores en el memorial de guerra

12.00 h: concierto aperitivo en Carrey’s, con banda musical

17.00 h: carrera de Landas (2 horas) en el estadio de Ogeu, a cargo de la Ganadería Aventura, con demostración de profesionales y participación del público (a partir de 13 años). El aforo será libre. Reserva obligatoria el día de la carrera.

23.00 h: fuegos artificiales

Tiovivos durante todo el día.

Servicio de seguridad in situ.

Das Festkomitee von Ogeu-les-bains organisiert die Dorffeste. An diesem dritten Tag stehen folgende Veranstaltungen auf dem Programm:

10.30 Uhr: feierliche Messe in der Kirche von Ogeu

11.30 Uhr: Kranzniederlegung am Kriegsdenkmal

12 Uhr: Aperitif-Konzert bei Carrey, musikalisch umrahmt von einer Banda

17 Uhr: Landaise-Rennen (2 Stunden) im Stadion von Ogeu, veranstaltet von der Ganaderia Aventura mit einer von Profis durchgeführten Vorführung und einer Beteiligung des Publikums (ab 13 Jahren). Es werden offene Tribünen vorhanden sein. Reservierung vor Ort am Tag des Rennens.

23 Uhr: Feuerwerk

Fahrgeschäfte den ganzen Tag über.

Sicherheitsdienst vor Ort anwesend.

