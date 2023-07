Fêtes du village d’Ogeu-les-Bains Ogeu-les-Bains, 5 août 2023, Ogeu-les-Bains.

Ogeu-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

Le comité des fêtes d’Ogeu-les-bains organise les fêtes du village, pour ce deuxième jour, vous retrouverez au programme :

13h30 : concours de pétanque en doublette au jardin public (200 € de prime)

15h : jeux pour tous les âges au fronton, animés par l’association « Sport et Loisirs » d’Ogeu

22h30 : toro de fuego au fronton

23h : bal animé par le podium Insomnia

Manège toute la journée.

Service de sécurité présent sur place..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 23:59:00. EUR.

Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes d’Ogeu-les-bains organizes the village fêtes, and for this second day, you’ll find on the program:

1:30pm: pétanque doubles competition in the public garden (200? prize)

3pm: games for all ages at the fronton, hosted by the Ogeu « Sport et Loisirs » association

10:30pm: toro de fuego at the fronton

11 p.m.: dance by the Insomnia podium

Merry-go-round all day.

Security service on site.

El Comité des fêtes d’Ogeu-les-bains organiza las fiestas del pueblo para el segundo día del evento:

13.30 h: concurso de dobles de petanca en los jardines públicos (200 € de premio)

15.00 h: juegos para todas las edades en el frontón, organizados por la asociación « Sport et Loisirs » de Ogeu

22.30 h: toro de fuego en el frontón

23.00 h: baile a cargo del podio Insomnia

Tiovivo durante todo el día.

Servicio de seguridad in situ.

Das Festkomitee von Ogeu-les-bains organisiert die Dorffeste. An diesem zweiten Tag stehen folgende Veranstaltungen auf dem Programm:

13.30 Uhr: Pétanque-Wettbewerb im öffentlichen Garten (200 ? Prämie)

15 Uhr: Spiele für alle Altersgruppen im Fronton, betreut von der Vereinigung « Sport et Loisirs » aus Ogeu

22:30 Uhr: toro de fuego im Fronton

23 Uhr: Tanzveranstaltung, die vom Podium « Insomnia » moderiert wird

Karussell den ganzen Tag über.

Sicherheitsdienst vor Ort anwesend.

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de Tourisme du Haut-Béarn