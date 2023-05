Rendez-vous aux jardins – Au jardin des synonymes 4 Rue des Écoles, 3 juin 2023, Ogeu-les-Bains.

Rendez-vous avec Patrick Bleuzen, entomologiste, écrivain, cinéaste pour découvrir le monde passionnant des petites bêtes.

Deux sessions : le matin et l’après-midi.

Le fouillis règne dans ce jardin où se côtoient aromates diverses (romarin, sauge, verveine, tanaisie, rue officinale…), petits fruits et lianes (cassissiers, framboisiers, amours en cage, actinidia…), fleurs comestibles (capucines, onagres, roses…), légumes (blettes, salades…), arbustes ornementaux divers. C’est un jardin à découvrir en déambulant sur des petits sentier d’ardoises brisées ou de calades, à sentir et à toucher. La couleur s’invite aussi à travers le naturel du végétal et grâce aux objets émaillés ou peints qui s’ajoutent au décor.

Un moment de pause dans un monde qui va si vite..

2023-06-03

4 Rue des Écoles Au jardin des synonymes

Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Appointment with Patrick Bleuzen, entomologist, writer, filmmaker to discover the fascinating world of small animals.

Two sessions: morning and afternoon.

This garden is a real mess, with various herbs (rosemary, sage, verbena, tansy, rue officinale…), small fruits and vines (blackcurrant, raspberry, caged love, actinidia…), edible flowers (nasturtiums, evening primrose, roses…), vegetables (chard, lettuce…), and various ornamental shrubs. It is a garden to be discovered by strolling on small paths of broken slates or cobblestones, to be smelled and touched. The color is also invited through the naturalness of the plant and thanks to the enamelled or painted objects which are added to the decor.

A moment of pause in a world that goes so fast.

Conozca a Patrick Bleuzen, entomólogo, escritor y cineasta, para descubrir el fascinante mundo de los pequeños animales.

Dos sesiones: mañana y tarde.

Este jardín es un verdadero caos, con una gran variedad de plantas aromáticas (romero, salvia, verbena, tanaceto, ruda officinale, etc.), pequeños frutos y enredaderas (grosellero negro, frambuesa, amor enjaulado, actinidia, etc.), flores comestibles (capuchinas, onagra, rosas, etc.), hortalizas (acelga, lechuga, etc.) y una gran variedad de arbustos ornamentales. Es un jardín para descubrir paseando por pequeños senderos de pizarra rota o calades, para oler y tocar. El color también está presente a través de la naturalidad de las plantas y de los objetos esmaltados o pintados que se añaden a la decoración.

Un momento de pausa en un mundo que avanza tan rápido.

Treffen Sie sich mit Patrick Bleuzen, Entomologe, Schriftsteller und Filmemacher, um die spannende Welt der kleinen Tiere zu entdecken.

Zwei Sitzungen: morgens und nachmittags.

In diesem Garten herrscht ein buntes Durcheinander, in dem verschiedene Kräuter (Rosmarin, Salbei, Eisenkraut, Tannisia, Raute…), Beeren und Lianen (schwarze Johannisbeeren, Himbeeren, Amoretten im Käfig, Actinidia…), essbare Blumen (Kapuzinerkresse, Nachtkerzen, Rosen…), Gemüse (Mangold, Salat…) und verschiedene Ziersträucher nebeneinander wachsen. Es ist ein Garten, den man entdecken kann, indem man über kleine Wege aus gebrochenem Schiefer oder Caladen schlendert, den man riechen und berühren kann. Auch die Farbe kommt durch die Natürlichkeit der Pflanzen und dank der emaillierten oder bemalten Objekte, die dem Dekor hinzugefügt werden, zum Tragen.

Ein Moment des Innehaltens in einer Welt, die sich so schnell bewegt.

