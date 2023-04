Soirée cantère 1 Rue de la Bielle, 5 mai 2023, Ogeu-les-Bains.

Un soirée cantère est organisée ce jour par la Pelote Ogeuloise, avec le concours du groupe Evada, puis participation des groupes Lasaï d’Esquiule et Los Desestrucq de Buziet.

Les fond récoltés iront intégralement à la Pelote Ogeuloise.

Buvette et restauration sur place..

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-05 . EUR.

1 Rue de la Bielle Eglise Saint-Just-et-Pasteur

Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Pelote Ogeuloise organizes a canteen evening, with the participation of the group Evada, followed by the groups Lasaï from Esquiule and Los Desestrucq from Buziet.

The funds collected will go entirely to the Pelote Ogeuloise.

Refreshments and food will be available on site.

La Pelote Ogeuloise organiza hoy una noche de cantina, con el grupo Evada, seguido de los grupos Lasaï de Esquiule y Los Desestrucq de Buziet.

Los fondos recaudados se destinarán íntegramente al Pelote Ogeuloise.

Refrescos y comida in situ.

Die Pelote Ogeuloise veranstaltet heute einen Kantorenabend mit der Gruppe Evada, gefolgt von den Gruppen Lasaï aus Esquiule und Los Desestrucq aus Buziet.

Die gesammelten Spenden gehen vollständig an die Pelote Ogeuloise.

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de Tourisme du Haut-Béarn