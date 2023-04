OGA à L’Alimentation Générale ! L’Alimentation Générale, 20 avril 2023, Paris.

Le jeudi 20 avril 2023

de 20h00 à 00h00

.Public adultes. payant Sur place : 8 EUR

OGA est de retour à L’Alimentation Générale en 2023 pour un live tout feu, tout flamme !

Au programme, 2h de live et un cocktail de sonorités afro, funk et jazz toujours plus vibrantes et enivrantes pour vous faire danser et groover jusqu’au bout de la nuit ! Entrée en fusion dès 20h30, alors ramène-toi avec toute ta bande, ta bonne humeur et prépare tes meilleures « moves », direction la planète groove !

L’histoire de OGA commence sur la scène du mythique Shrine à Lagos au Nigéria en 2017. Deux français s’y rencontrent et apprennent auprès des quelques musiciens les plus fidèles et emblématiques de Fela Kuti (Rilwan Fagbemi dit « Showboy » au saxophone et Duro Ikujenyo au clavier). Ils reviennent en France avec une seule et même idée en tête : distiller et offrir un Afrobeat nouveau, énergique et plus hétéroclite sur la scène parisienne.

Six ans et dix musiciens plus tard, OGA sévit toujours plus fort sur les scènes de Paris à grands coups de solos de saxophones et de trompette et déploie toute sa frénésie rythmique en mêlant congas, claves et l’indispensable shékéré… Inspiration Fela Kuti, certes, mais OGA va également puiser dans le Funk et le Jazz, avec ses riffs de guitare énergiques, ses lignes de basse bourdonnantes et un chant soul et mélodieux.

OGA vous propose un métissage de sons et de genres qui va prendre le commandement de votre corps et va vous propulser sur la planète Groove. Venez groover avec : Quentin ALIAS (chant et guitare), Arnaud DEVILLERS (basse), Adrien FERRANDIZ (guitare), Léo EUGENE (saxophone ténor), Simon DELEFOSSE (saxophone alto), Emmanuel NZOLANI (trompette), Fiona LEVY (chant, percussions et clavier), Florie MAURIN (chant et shékéré), Clément PETIT (batterie), Guillermo ROJAS (congas)

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : http://alimentation-generale.net/ https://fb.me/e/122Ff6IHY https://fb.me/e/122Ff6IHY

