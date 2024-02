« Ôfunbach » | Festival d’Art lyrique Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris, vendredi 22 mars 2024.

Le vendredi 22 mars 2024

de 20h00 à 21h30

.Public adolescents adultes. A partir de 10 ans. gratuit

Un opéra sur des airs de Jacques OFFENBACH

Le rideau doit se lever ce soir pour un concert exceptionnel organisé

en l’honneur du Vice-Roi. Tous les employés du théâtre s’affairent. Les

plus grandes divas de tous les temps sont attendues avec impatience et

fébrilité par Joseph Dujardin, le directeur du théâtre. Mais catastrophe

!

Une intoxication cloue au lit toutes les stars invitées…

Comment faire face à cet épouvantable imprévu ?

Sur des airs célèbres et d’autres moins connus de Jacques OFFENBACH,

extraits principalement de La Périchole, de La Grande Duchesse de

Gerolstein, du Voyage dans la Lune, d’Orphée aux enfers, de Pomme d’Api,

de La Vie Parisienne et des Brigands, péripéties et imbroglios se

succèdent dans un scénario original d’Elisabeth Barthel.

La compagnie :

En janvier 2018, Marie-Anne Chassaing crée l’association OPSI OPLA,

Opéra Si Opéra La, dans le but de monter des opéras et de les rendre

accessibles au plus grand nombre. Elle est entourée d’un pianiste et

d’une metteuse en scène et fait appel à des chanteurs amateurs et

passionnés d’opéra. Après avoir donné des opéras de Rossini et de

Mozart, OPSI OPLA propose un spectacle musical original mêlant théâtre

et musique d’Offenbach.

Musique : Jacques Offenbach

Scénario original et mise en scène : Elisabeth Barthel

Direction musicale et piano : Geun-Haeng Cho

Costumes : Katia Dracouli

Distribution : Elisabeth Barthel, Franck Biet, Marie-Anne Chassaing, Bergson

Kouamé, Virginie Marry, Fazia Rabache, Stéphane Voitrin

Gratuit sur inscription : https://www.billetweb.fr/pro/madorobin

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

Contact : +33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.billetweb.fr/pro/madorobin

CPA Mado Robin