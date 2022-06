OFNIJEC, 25 juin 2022, .

OFNIJEC

2022-06-25 09:00:00 – 2022-06-26 20:00:00

Au programme :

SAMEDI 25 JUIN

9h – 11h : Défilé des radeaux dans Laval

12h : Mise à l’eau des radeaux à Saint Jean Sur Mayenne

14h – 19h : Jeux et animations sur le camping de Saint Jean Sur Mayenne

19h – 2h : Dîner et soirée DJ avec Oxygène Radio

DIMANCHE 26 JUIN

9h : Accueil et départ de la course à Saint-Jean

11h – 12h : Course des serveuses et garçons de café

14h : Déjeuner au plan d’eau de Changé

16h : Arrivée des radeaux dans le centre ville de Laval

20h : Village arrivée Place du 11 novembre, animations et remise des prix

Un barbecue et un concert des FeedBack sera organisé le dimanche à la Halte Fluviale par UMIH 53 et Laval Tourisme.

Buvette et restauration sur place.

Informations et inscriptions sur : ofnijec53@gmail.com

À poil ou à plume?

ofnijec53@gmail.com

Au programme :

SAMEDI 25 JUIN

9h – 11h : Défilé des radeaux dans Laval

12h : Mise à l’eau des radeaux à Saint Jean Sur Mayenne

14h – 19h : Jeux et animations sur le camping de Saint Jean Sur Mayenne

19h – 2h : Dîner et soirée DJ avec Oxygène Radio

DIMANCHE 26 JUIN

9h : Accueil et départ de la course à Saint-Jean

11h – 12h : Course des serveuses et garçons de café

14h : Déjeuner au plan d’eau de Changé

16h : Arrivée des radeaux dans le centre ville de Laval

20h : Village arrivée Place du 11 novembre, animations et remise des prix

Un barbecue et un concert des FeedBack sera organisé le dimanche à la Halte Fluviale par UMIH 53 et Laval Tourisme.

Buvette et restauration sur place.

Informations et inscriptions sur : ofnijec53@gmail.com

dernière mise à jour : 2022-05-03 par