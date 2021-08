La Richardais La Richardais Ille-et-Vilaine, La Richardais Offshore Film Festival La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Richardais

Offshore Film Festival La Richardais, 10 septembre 2021, La Richardais. Offshore Film Festival 2021-09-10 – 2021-09-10 Émeraude cinéma La Richardais Rue des Villes Billy

La Richardais Ille-et-Vilaine Le Offshore Film Festival a pour objectif d’apporter la mer en ville, afin de partager toute la beauté des aventures en mer ! Une sélection des meilleurs documentaires liés aux sports nautiques tels que la voile, le surf, la plongée, le kayak y sont présentés. Tarif : 16€ Vendredi 10 septembre 2021 – De 19h30 à 23h – Émeraude cinéma La Richardais https://www.offshore-festival.fr/ Le Offshore Film Festival a pour objectif d’apporter la mer en ville, afin de partager toute la beauté des aventures en mer ! Une sélection des meilleurs documentaires liés aux sports nautiques tels que la voile, le surf, la plongée, le kayak y sont présentés. Tarif : 16€ Vendredi 10 septembre 2021 – De 19h30 à 23h – Émeraude cinéma La Richardais dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, La Richardais Autres Lieu La Richardais Adresse Émeraude cinéma La Richardais Rue des Villes Billy Ville La Richardais lieuville 48.61201#-2.04859