Offshore Film Festival 2021 La Richardais, 10 septembre 2021, La Richardais.

Offshore Film Festival 2021 2021-09-10 19:30:00 – 2021-09-10 23:00:00 Émeraude cinéma La Richardais 3, rue des Villes Billy

La Richardais 35780 La Richardais Ille-et-Vilaine

Après un an d’absence, nous allons pouvoir rêver à nouveau ! Nous sommes ravis de vous annoncer le retour du Offshore Film Festival qui sera en tournée à partir du 8 septembre 2021.

Au programme : une plongée poétique dans les eaux du Yucatan vers le monde étonnant du cénote Angelita, un tour du monde à la voile en compagnie du premier équipage entièrement féminin, la découverte de secrets spots en Indonésie et en Irlande avec la Surf Island Family, et une immersion sous l’océan dans la capsule d’Under The Pole pour observer la vie sous-marine.

Tarif : 16€

Vendredi 10 septembre 2021 – De 19h30 à 23h – Émeraude cinéma La Richardais

https://www.offshore-festival.fr/

Après un an d’absence, nous allons pouvoir rêver à nouveau ! Nous sommes ravis de vous annoncer le retour du Offshore Film Festival qui sera en tournée à partir du 8 septembre 2021.

Au programme : une plongée poétique dans les eaux du Yucatan vers le monde étonnant du cénote Angelita, un tour du monde à la voile en compagnie du premier équipage entièrement féminin, la découverte de secrets spots en Indonésie et en Irlande avec la Surf Island Family, et une immersion sous l’océan dans la capsule d’Under The Pole pour observer la vie sous-marine.

Tarif : 16€

Vendredi 10 septembre 2021 – De 19h30 à 23h – Émeraude cinéma La Richardais

dernière mise à jour : 2021-08-14 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme