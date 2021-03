Offrez-vous une « Pause bien-être en forêt »., 17 mars 2021-17 mars 2021, Bellenaves.

Offrez-vous une « Pause bien-être en forêt ». 2021-03-17 09:30:00 – 2021-03-17 11:30:00

Bellenaves Allier Bellenaves

10 10 EUR

L’univers végétal, apaisant, inspirant et stimulant.

Séance de 2 heures incluant une découverte de la sensibilité et communication des arbres, et une initiation à la sylvothérapie dans l’une des plus belles forêts.

Nombre de places limité à 10 personnes.

allierforêtbienetre@orange.fr +33 6 30 81 63 27 https://www.allierforetbienetre.fr/

