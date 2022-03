Offrez une chanson comme une fleur Institut français de Barcelone Barcelone Catégorie d’évènement: Barcelone

Offrez une chanson comme une fleur Institut français de Barcelone, 21 mars 2022, Barcelone. Offrez une chanson comme une fleur

du lundi 21 mars au jeudi 21 avril à Institut français de Barcelone

Du lundi 21 au vendredi 25 mars 2022, notre opération “Offrez une chanson comme une fleur” offre la possibilité d’envoyer un quatuor de musiciens francophones chanter directement à la porte d’un être cher !

20€/chanson

Dans votre vie, vous avez sûrement déjà envoyé des fleurs à un parent, un ami, un partenaire pour montrer votre affection… mais avez-vous déjà pensé à offrir une chanson ? Institut français de Barcelone Carrer de Moià, 8, 08006 Barcelona Barcelone Sarrià – Sant Gervasi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T10:00:00 2022-03-21T20:00:00;2022-03-22T10:00:00 2022-03-22T20:00:00;2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T20:00:00;2022-03-24T10:00:00 2022-03-24T20:00:00;2022-03-25T10:00:00 2022-03-25T20:00:00;2022-03-28T10:00:00 2022-03-28T20:00:00;2022-03-29T10:00:00 2022-03-29T20:00:00;2022-03-30T10:00:00 2022-03-30T20:00:00;2022-03-31T10:00:00 2022-03-31T20:00:00;2022-04-01T10:00:00 2022-04-01T20:00:00;2022-04-04T10:00:00 2022-04-04T20:00:00;2022-04-05T10:00:00 2022-04-05T20:00:00;2022-04-06T10:00:00 2022-04-06T20:00:00;2022-04-07T10:00:00 2022-04-07T20:00:00;2022-04-08T10:00:00 2022-04-08T20:00:00;2022-04-11T10:00:00 2022-04-11T20:00:00;2022-04-12T10:00:00 2022-04-12T20:00:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T20:00:00;2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T20:00:00;2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T20:00:00;2022-04-18T10:00:00 2022-04-18T20:00:00;2022-04-19T10:00:00 2022-04-19T20:00:00;2022-04-20T10:00:00 2022-04-20T20:00:00;2022-04-21T10:00:00 2022-04-21T20:00:00

