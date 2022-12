Offre spéciale fêtes : « Massages en duo » chez Massages Gwen Pleyben Pleyben Pleyben Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Pleyben Pour les fêtes de fin d’année, offrez vous une pause détente à partager à deux.

Vous aurez la chance d’être masser à la lueur des bougies!

Une ambiance chaleureuse et réconfortante !

Une coupe de champagne et amuse-bouches vous serons servis après votre massage.

PROGRAMME:

Lundi 26 décembre à Pleyben ou Huelgoat:

17h/18h [ RÉSERVÉ]

18h30/19h30

20h/21h

Mardi 27 décembre à Huelgoat ou Pleyben:

18h/19h

19h30/20h30

21h/22h

Mercredi 28 décembre à Pleyben:

17h/18h

18h30/19h30 [ RÉSERVÉ]

20h/21h [ RÉSERVÉ]

Adresse Pleyben: 14 rue de Gars Maria

Adresse Huelgoat: 2 rue des Cieux

Prix: 140€ pour deux.

Il est possible d’offrir un massage en duo spécial fêtes de fin d’année avec la carte cadeau TY GWEN. Massage en duo champagne et amuse bouche +33 7 66 58 68 48 Pleyben

