Offre spéciale, 4 juin 2022, . Offre spéciale

2022-06-04 – 2022-06-04 Humour | Musique par la Compagnie Joe Sature et ses joyeux osselets Deux musiciens pour le prix d’un !

Licenciés d’un grand orchestre de bal pour une faute pas très grave, Régis et Gérald se sont recyclés dans le spectacle à bas prix. Chansons vite faites, instruments bon marché, humour périmé sont les ingrédients d’un show au rabais où tout est revu à la baisse, même la qualité.

Normal, c’est du discount. Restauration et buvette sur place

Réservation en ligne et billetterie sur place le jour du spectacle.

