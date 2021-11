OFFRE ENCADRANT TECHNIQUE VIF TRANSPORT ET LOGISTIQUE VIF Transport et Logistique, 15 novembre 2021, Pantin.

du lundi 15 novembre au dimanche 28 novembre à VIF Transport et Logistique

ENCADRANT TECHNIQUE VIF TRANSPORT ET LOGISTIQUE ———————————————– _L’encadrant(e) technique Entrepôt est sous la responsabilité du responsable d’exploitation. Il encadre une équipe_ _de caristes, manutentionnaires ou préparateurs de commandes, organise et supervise leur travail dans un souci de_ _respect des procédures, des délais, de qualité et de satisfaction client Il/Elle est sur place dans l’entrepôt pour_ _s’occuper de la gestion des stocks et de la préparation des commandes pour le compte des Donneurs d’Ordre._ **LA MISSION** * Être responsable des salariés en parcours qui constituent l’équipe des préparateurs de commande. Il est le garant de la qualité et des délais pour fournir le client. * Gérer au quotidien l’activité de l’entrepôt et plus particulièrement du pôle dont il a la charge. Il organise le planning de son équipe et réparti les différentes tâches entre les membres de l’équipe * Être capable de déplacer rapidement les marchandises en fonction des demandes. * Doit rapidement répondre aux demandes de préparations de marchandises et se repérer dans les stocks afin de les atteindre dans un temps réduit. * Superviser les parcours des salariés en insertion en lien avec les équipes internes. * Assurer la qualité de prestation et la satisfaction des clients :il supervise l’équipe de manière à atteindre les objectifs journaliers en termes de délais, de qualité et de coûts. **Description des tâches :** * Prendre connaissance des consignes de préparation. * Participer de manière opérationnelle à l’activité en renfort de son équipe * Organiser l’aménagement de l’espace, ranger les marchandises. * Préparer et utiliser les engins de manutention les plus adaptés. * Ranger les produits en zones de stockage et dans les magasins des donneurs d’ordre. * Vérifier l’état des charges, identifier les anomalies des engins et les transmettre au service concerné. * Planifier le travail des préparateurs * Transmettre et expliciter les instructions de production. * Former les salariés aux procédures et à la sécurité. * Affecter les postes de travail, animer et coordonner le travail de l’équipe. * Suivre la production en veillant au respect des procédures, de la qualité et des délais. * Intervenir en cas de difficulté technique, apporter les ajustements nécessaires. * Maintenir la cohésion et la motivation de l’équipe. * Renseigner les documents de suivi pour la traçabilité. * Proposer des améliorations dans l’organisation du travail. **Concernant la supervision des parcours des salariés en insertion :** * Piloter l’accueil, l’information et le recrutement des salariés en insertion en lien avec l’accompagnateur socioprofessionnel et le responsable d’exploitation. * Préparer pour le directeur d’établissement les décisions pouvant donner lieu à des sanctions et entretiens disciplinaires. * Organiser le processus d’évaluations individuelles. * Assurer le lien informatif entre le CIP et les services administratifs. * Coordonner les parcours de formations complémentaires et individualisés. **PROFIL RECHERCHE** * Formation CACES souhaité * Connaissances des différents maillons de la chaîne logistique * Connaissance des principes d’établissement des prix * Capacité d’initiative et d’organisation du travail * Capacité à coordonner une équipe, à veiller à sa motivation et à sa détermination * Flexibilité * Bon relationnel * Bonnes capacités de négociation * Bonne faculté à travailler en partenariat et en réseau * Capacité à rendre compte * Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) **CONDITIONS** * CDI à temps plein (35h) * Lieu de travail : poste basé à Pantin (93) * Rémunération : Entre 1800 € brut et 2000 € brut mensuels selon expérience * Date de prise de poste : dès que possible **Pour candidater : envoi d’une lettre de motivation + CV à** [_**[karen.bouteloup@croix-rouge.fr](karen.bouteloup@croix-rouge.fr)**_](karen.bouteloup@croix-rouge.fr)

VIF Transport et Logistique 110 bis, avenue du général Leclerc, 93500 Pantin Pantin Quatre Chemins Seine-Saint-Denis



