Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas Finistère, Logonna-Daoulas Offre de stages de voile été 2021 Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas Catégories d’évènement: Finistère

Logonna-Daoulas

Offre de stages de voile été 2021 Logonna-Daoulas, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Logonna-Daoulas. Offre de stages de voile été 2021 2021-07-07 – 2021-08-27

Logonna-Daoulas Finistère Au Centre Nautique de Moulin Mer à Logonna-Daoulas Stages modulables de 3 à 5 demi-journées , du lundi au vendredi (Moussaillons dès 5 ans, Optimist, Funboat, Catamaran) toutes les semaines en juillet – août.

Une formule multi-activités dès 7 ans (uniquement semaine 27 – 33 – 34), modulable 3 ou 5 jours, prise en charge à la journée (repas inclus). De 9h30 à 17h00 moulin-mer@donbosco.asso.fr +33 2 98 20 75 00 Au Centre Nautique de Moulin Mer à Logonna-Daoulas Stages modulables de 3 à 5 demi-journées , du lundi au vendredi (Moussaillons dès 5 ans, Optimist, Funboat, Catamaran) toutes les semaines en juillet – août.

Une formule multi-activités dès 7 ans (uniquement semaine 27 – 33 – 34), modulable 3 ou 5 jours, prise en charge à la journée (repas inclus). De 9h30 à 17h00 dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Logonna-Daoulas Étiquettes évènement : Autres Lieu Logonna-Daoulas Adresse Ville Logonna-Daoulas