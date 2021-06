Saulges Saulges Mayenne, Saulges Offre de colonies de vacances apprenantes Francas 53 : Saulges Saulges Saulges Catégories d’évènement: Mayenne

du lundi 16 août au vendredi 20 août à Saulges

En plein cœur de l’été, Saulges promet un dépaysement tout près de chez soi. L’équipe des Francas s’engage à offrir aux enfants, un temps de vacances exceptionnel tout en veillant à les préparer à la rentrée galopante. – Initiation d’escalade de 3h sur falaises naturelles – Baignade (Base de loisirs et de baignade surveillée de SaintCénéré) – Des grands jeux pour découvrir la nature environnante tout en s’amusant.

500€ ou sur critères de prise en charge:en situation de handicap,bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance (ASE) Enfants résidant en quartier politique de la ville (QPV), résidant dans une zone de revitalisation rurale (ZRR), de familles monoparentales

L’EDUCATION EN MOUVEMENT Saulges Gite du val d’Erve 6,rue du Plessis Saulges Saulges Mayenne

2021-08-16T09:00:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T09:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T09:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T09:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T09:00:00 2021-08-20T16:59:00

