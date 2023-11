[Course] Les 10 km d’Offranville Offranville, 26 novembre 2023, Offranville.

Offranville,Seine-Maritime

Venez participer à la 20ème édition de la « Course des Colombiers d’Offranville » organisée par le Rotary Club Dieppe Côte d’Albâtre. En associant dimension caritative et évènement sportif cette action permettra d’abonder les finances pour répondre à leur engagement rotarien de « servir pour changer des vies », en particulier en faveur du handicap.

Plusieurs nouveautés cette année :

>Ajout avec le partenariat « du club Rando d’Offranville » d’une « Marche/Rando » ouverte à tous de 7.7 km sans classement. Les marcheurs devront s’enregistrer sur le site onsinscrit.com (voir page inscription) pour obtenir un dossard et pouvoir ainsi participer à la tombola.

>Modification du parcours des 10 km.

La manifestation comportera 5 épreuves dont 4 courses chronométrées :

o 9h Poussin né(e)s en 2013 – 2014 (1,5 km)

o 9h15 Benjamin né(e)s en 2011 – 2012 (2 km)

o 9h30 Minime né(e)s en 2009 – 2010 (2,7 km)

o 10h course adultes des 10 kms – né(e)s avant 2009

o 10h15 Marche/Rando. de 7,7km sans classement.

2023-11-26 09:00:00 fin : 2023-11-26 . .

Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie



Come and take part in the 20th edition of the « Course des Colombiers d?Offranville » organized by the Rotary Club Dieppe Côte d?Albâtre. By combining a charitable dimension and a sporting event, this action will help to raise funds to meet the Rotary Club?s commitment to « serve to change lives », particularly in favor of the disabled.

Several new features this year:

>The addition, in partnership with the Rando d’Offranville club, of an unclassified 7.7 km « Walk/Rando » open to all. Walkers will need to register on the onsinscrit.com website (see registration page) to obtain a bib and enter the tombola.

>Modification of the 10 km course.

The event will comprise 5 events, including 4 timed races:

o 9 a.m. Poussin born in 2013 ? 2014 (1.5 km)

o 9:15 am Benjamin born in 2011 ? 2012 (2 km)

o 9:30 am Minime born in 2009 ? 2010 (2.7 km)

o 10 am 10 km adult race – born before 2009

o 10:15am Walk/Rando. 7.7km unranked

Participe en la 20ª edición de la « Course des Colombiers d’Offranville » organizada por el Rotary Club Dieppe Côte d’Albâtre. Al combinar una dimensión benéfica con un acontecimiento deportivo, este evento contribuirá a recaudar fondos para cumplir el compromiso del Rotary Club de « servir para cambiar vidas », especialmente en el ámbito de la discapacidad.

Este año hay varias novedades:

>La adición, en colaboración con el Offranville Rando Club, de una « Marcha/Rando » de 7,7 km abierta a todos, sin clasificación. Los marchadores deberán inscribirse en el sitio onsinscrit.com (véase la página de inscripción) para obtener un dorsal y participar en la tómbola.

>Cambios en el recorrido de 10 km.

El evento constará de 5 pruebas, incluyendo 4 carreras cronometradas:

o 9am Pollitos nacidos en 2013 ? 2014 (1,5 km)

o 9.15h Benjamines nacidos en 2011 ? 2012 (2 km)

o 9.30h Minime nacida en 2009 ? 2010 (2.7 km)

o 10h Carrera de adultos 10 km – nacidos antes de 2009

o 10.15am Caminata/Rando. 7.7km sin clasificación

Nehmen Sie an der 20. Ausgabe des « Course des Colombiers d’Offranville » teil, der vom Rotary Club Dieppe Côte d’Albâtre organisiert wird. Durch die Kombination aus karitativer und sportlicher Veranstaltung wird diese Aktion die Finanzen aufbessern, um dem rotarischen Engagement « Dienen, um Leben zu verändern », insbesondere im Bereich der Behindertenhilfe, gerecht zu werden.

Dieses Jahr gibt es mehrere Neuerungen:

>In Zusammenarbeit mit dem « Club Rando d’Offranville » wird eine « Marche/Rando » (Wanderung) über 7,7 km ohne Klassifizierung für alle angeboten. Die Wanderer müssen sich auf der Website onsinscrit.com (siehe Seite Anmeldung) registrieren, um eine Startnummer zu erhalten und an der Tombola teilnehmen zu können.

>Änderung der 10-km-Strecke.

Die Veranstaltung besteht aus 5 Wettkämpfen, davon 4 mit Zeitmessung:

o 9h Poussin né(e)s en en 2013 ? 2014 (1,5 km)

o 9.15 Uhr Benjamin geboren 2011 ? 2012 (2 km)

o 9:30 Minime geboren 2009 ? 2010 (2,7 km)

o 10:00 Uhr 10-km-Lauf der Erwachsenen – vor 2009 geboren

o 10.15 Uhr Wanderung/Wanderung. von 7,7 km ohne Wertung

Mise à jour le 2023-11-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche