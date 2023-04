[Exposition] Mireille Vespiers Parc du Colombier, 5 mai 2023, Offranville.

L’artiste Mireille Vespiers expose ses plus belles œuvres au colombier d’Offranville . Venez découvrir les paysages de Normandie et de bord de mer réalisées par la peintre.

Vendredi 2023-05-05 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. .

Parc du Colombier Rue Loucheur

Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie



The artist Mireille Vespiers exhibits her most beautiful works at the dovecote of Offranville. Come to discover the landscapes of Normandy and the seaside realized by the painter

La artista Mireille Vespiers expone sus obras más bellas en el palomar de Offranville. Venga a descubrir los paisajes de Normandía y de la costa creados por la pintora

Die Künstlerin Mireille Vespiers stellt ihre schönsten Werke im Taubenschlag von Offranville aus. Entdecken Sie die Landschaften der Normandie und der Meeresküste, die von der Malerin geschaffen wurden

Mise à jour le 2023-04-08 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité