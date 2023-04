[Thé dansant] Espace Guy de Maupassant Offranville Catégories d’Évènement: Offranville

[Thé dansant] Espace Guy de Maupassant, 23 avril 2023, Offranville. Venez passer un bel après-midi autour d’un thé dansant. Danse, gourmandise, musique, l’occasion de passer moment chaleureux..

Espace Guy de Maupassant

Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie



Come and spend a nice afternoon around a tea dance. Dance, food, music, the opportunity to spend a warm moment. Venga a pasar una tarde encantadora en torno a un baile de té. Baile, comida, música, la oportunidad de pasar un momento cálido. Verbringen Sie einen schönen Nachmittag bei einem Tanztee. Tanzen, Schlemmen, Musik, die Gelegenheit, einen herzlichen Moment zu verbringen.

