[Soirée dansante] Espace Guy de Maupassant, 15 avril 2023, Offranville.

Venez passer un moment musical et convivial organisé par le club des Majorettes les Étoiles Filantes. Lors de cette soirée rejoignez nous dans la bonne humeur et sur la piste de danse !.

2023-04-15 à 19:30:00 ; fin : 2023-04-15 . .

Espace Guy de Maupassant

Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie



Come to spend a musical and convivial moment organized by the club of the Majorettes les Étoiles Filantes. During this evening join us in a good mood and on the dance floor!

Venga a disfrutar de un momento musical y amistoso organizado por el club de Majorettes les Étoiles Filantes. ¡Durante esta velada únete a nosotros de buen humor y en la pista de baile!

Verbringen Sie einen musikalischen und geselligen Moment, der vom Majorettenclub Les Étoiles Filantes organisiert wird. An diesem Abend werden wir Sie mit guter Laune und auf der Tanzfläche begleiten!

