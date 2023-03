Feutre Artisanal office tourisme Montreal du Gers, 1 avril 2023, Montréal.

Atelier découverte :fleur en feutre

Créer sa matière avec des fibres végétales et animales.

Préparer la matière: étaler les fibres de plusieurs couleurs puis les masser, frotter, rouler, mettre en forme avec de l’eau savonneuse

Les fibres s’attachent les unes autres pour donner naissance au tissu.

La laine est un matériau noble et doux. Pour sublimer la création et donner du relief , on peut utiliser des fibres végétales et d’autres fibres animales.

La matière est ecologique, éthique et économique.

office tourisme Montreal du Gers Place de l’hotel de ville Montreal du Gers 32250 Montréal 32250 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0562280080 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

