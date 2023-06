Visitez exceptionnellement cet hôtel particulier du XXe siècle au cœur de La Rochelle Office notarial La Rochelle La Rochelle Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

La Rochelle Visitez exceptionnellement cet hôtel particulier du XXe siècle au cœur de La Rochelle Office notarial La Rochelle, 16 septembre 2023, La Rochelle. Visitez exceptionnellement cet hôtel particulier du XXe siècle au cœur de La Rochelle 16 et 17 septembre Office notarial Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, prenez le temps de visiter cet hôtel particulier, désormais occupé par l’office notarial Atlantique Notaires Rochelais.

Le lieu ouvre exceptionnellement ses jardins au public pour l’occasion. Office notarial 35 rue la noue, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 28 01 00 http://www.lanoue-larochelle-notaires.fr Hôtel particulier du début du XXe siècle devenu aujourd’hui l’office notarial Atlantique Notaires Rochelais. Bus place de Verdun. Parking esplanade des parcs. Parking place de Verdun. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

