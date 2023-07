A la découverte de l’eau à Marseille (Famille) Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès de Marseille Marseille, 1 janvier 2023, Marseille.

Marseille,Bouches-du-Rhône

Visite à destination des familles et du jeune public (à partir de 6 ans). L’eau est une ressource vitale et lorsque l’on vit et que l’on a grandi en ville, on peut éprouver des difficultés à comprendre comment l’eau douce arrive jusqu’à notre….

Visit for families and young visitors (6 years and up). Water is a vital resource, and when you live and grow up in a city, it can be hard to understand how freshwater reaches your home

Una visita para familias y visitantes jóvenes (a partir de 6 años). El agua es un recurso vital, y cuando vives y has crecido en una ciudad, puede ser difícil entender cómo llega el agua dulce hasta tu casa

Besichtigung für Familien und junges Publikum (ab 6 Jahren). Wasser ist eine lebenswichtige Ressource, und wenn man in der Stadt lebt und aufgewachsen ist, kann es schwierig sein zu verstehen, wie das Süßwasser zu uns gelangt

