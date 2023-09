Cet évènement est passé Visite de site industriel et fabrication du papier Kraft naturel Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan Mimizan Catégories d’Évènement: Landes

Mimizan Visite de site industriel et fabrication du papier Kraft naturel Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan Mimizan, 16 septembre 2023, Mimizan. Visite de site industriel et fabrication du papier Kraft naturel Samedi 16 septembre, 09h30 Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan Gratuit. Sur inscription. Prévoir une tenue où le bas du corps est couvert, des chaussures fermées de type basket, des chaussettes hautes, pantalon long. Pièce d’identité obligatoire. 15 ans minimum. Gascogne Papier, leader mondial de la fabrication du papier kraft, fait partie du patrimoine industriel majeur de Mimizan.

L’office de tourisme de Mimizan vous propose d’aller à la rencontre de Gascogne Papier qui vous ouvre ses portes et vous invite à découvrir la fabrication du papier kraft naturel mono-matériaux biodégradable, recyclable, non blanchie. La visite s’effectue en bus et vous découvrirez toutes les étapes de la transformation du billon au papier. La visite commentée est réalisée par un salarié de l’usine. Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan 38 avenue Maurice Martin, 40200 Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.mimizan-tourisme.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Gascogne Papier

