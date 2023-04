Dans la peau d’un matelot de Fécamp à Etretat Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp, 20 mai 2023, Fécamp.

« Sur le pont, moussaillons ! » Mettez le cap sur Étretat, admirez ses célèbres portes et son aiguille creuse, repère d’Arsène Lupin. Hissez la grand-voile et apprenez tout sur la navigation à l’ancienne grâce aux explications du Capitaine Astérix et de son équipage. Découvrez la côte et ces deux anciens bateaux de pêche, le Milpat ou la Tante Fine, pendant cette balade de 4h.

Tout public – Durée : 4h

Réservation obligatoire

Tarifs : 49€/adulte, 28€/6-14 ans, gratuit de 0 à 5 ans.

Conditions des tarifs réduits (45€/adulte, 25€/6-14 ans) disponibles auprès de l’Office de Tourisme..

2023-05-20 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-20 21:00:00. .

Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp Quai Sadi Carnot

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



« On deck, shipmates! Set sail for Étretat, admire its famous gates and its hollow needle, Arsène Lupin’s lair. Hoist the mainsail and learn all about old-fashioned navigation from Captain Asterix and his crew. Discover the coast and these two old fishing boats, the Milpat or the Tante Fine, during this 4-hour walk.

All public – Duration : 4h

Reservation required

Rates: 49€/adult, 28€/6-14 years old, free for 0 to 5 years old.

Reduced rates (45€/adult, 25€/6-14 years old) available at the Tourist Office.

« ¡A cubierta, compañeros! Ponga rumbo a Étretat, admire sus famosas puertas y su aguja hueca, escondite de Arsène Lupin. Iza la vela mayor y aprende todo sobre la navegación a la antigua usanza de la mano del capitán Astérix y su tripulación. Descubra la costa y estos dos antiguos barcos de pesca, el Milpat o el Tante Fine, durante este paseo de 4 horas.

Todos los públicos – Duración: 4 horas

Es necesario reservar

Tarifas: 49 por adulto, 28 por niño de 6 a 14 años, gratis para niños de 0 a 5 años.

Condiciones de las tarifas reducidas (45€/adulto, 25€/6-14 años) disponibles en la Oficina de Turismo.

« An Deck, Seemänner! » Nehmen Sie Kurs auf Étretat und bewundern Sie die berühmten Tore und die Hohlnadel, die Arsène Lupin als Versteck diente. Hissen Sie das Großsegel und erfahren Sie von Kapitän Asterix und seiner Crew alles über die altmodische Schifffahrt. Entdecken Sie die Küste und diese beiden alten Fischerboote, die Milpat oder die Tante Fine, auf dieser vierstündigen Fahrt.

Für alle Altersgruppen – Dauer: 4 Std

Eine Reservierung ist erforderlich

Tarife: 49€/Erwachsener, 28€/6-14 Jahre, kostenlos von 0 bis 5 Jahren.

Bedingungen für ermäßigte Tarife (45€/Erwachsener, 25€/6-14 Jahre) sind beim Fremdenverkehrsamt erhältlich.

